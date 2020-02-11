Нарколог назвал напитки, с которых начинается развитие женского алкоголизма

Нарколог Игорь Лазарев назвал алкогольные напитки, увлечение которыми может в итоге привести к развитию женского алкоголизма. Специалист отметил, что проблема зачастую берёт начало в якобы безвредных пиве и вине.
Врач сообщает, что алкоголизм считается условно неизлечимым недугом, который имеет продолжительный период ремиссии. При этом разделение данного заболевания по половому признаку пациента – не более чем условность, поскольку общество различным образом смотрит на выпивающих женщин и мужчин.
Самые первые симптомы для различных лиц проявляются совершенно одинаково. К наркологам пациенты обычно обращаются при достижении II стадии проблемы. Согласно мнению Лазарева, люди, принимающие каждый день по бокалу вина, уже могут считаться зависимыми от алкоголя на психологическом уровне. В случае роста объёмов выпитого можно заявлять об усилении болезни. На данном этапе большое количество пациентов осознают необходимость обратиться к врачам за получением помощи.
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