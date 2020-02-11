«А ты сама не быдло?»: Алена Кравец вернула оскорбление автору Алене Водонаевой

Алена Кравец вернула оскорбление автору слова Алене Водонаевой. Похоже, высказывание блогера и выпускницы «Дом-2», адресованное части российского общества, будут помнить долго.
Недовольство Водонаевой расширением программы материнского капитала, облеченное в грубую форму, продолжает возмущать даже тех, кому её слова не предназначались. Светская львица считает, что вешать ярлыки, унижающие человеческое достоинство, может только тот, кто сам далек от нравственных ценностей.
Огульно обвиняя всех в желании «разбогатеть» на помощи государства рождением детей, Водонаева забывает о тех, кто искренне мечтает о материнстве, считает Алена Кравец. Тяжелое материальное положение не позволяет им реализовать свое желание, так что поддержка для многих крайне необходима.
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