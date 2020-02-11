Мишустин возглавил правкомиссию по развитию предпринимательства

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что решил лично возглавить комиссию кабмина по развитию малого и среднего предпринимательства.
На встрече во вторник с представителями малого и среднего предпринимательства Новгородской области глава кабмина отметил, что проблемы, с которыми сталкивается бизнес, чаще носят общую направленность и в основном «достаточно похожи», но иногда имеют и индивидуальный характер. По его словам, этими вопросами нужно заниматься на системной основе.
«Именно поэтому – сегодня хотел вам сообщить первым новость – я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства», – сказал Мишустин.
Он пригласил представителей бизнеса к совместной работе, отметив, что нынешнюю встречу можно назвать «первым предварительным заседанием этой комиссии».
Премьер также заявил, что малый и средний бизнес в 2020 году получит 1 трлн рублей по льготным программам кредитования, а до 2024 года – 10 трлн рублей, передает ТАСС.
В январе Мишустин заявил, правительство должно работать над улучшением предпринимательского климата в стране – снимать избыточные административные барьеры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности.
В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что в РФ сложилась «безобразная ситуация» с бюрократическими помехами работе малого бизнеса.
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