Ахметов приезжал в НАБУ для дачи пояснений

Олигарха Рината Ахметова в сопровождении охраны заметили заметили на выходе из Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщили журналисты Bigus.Info.

Журналисты засняли, как олигарх выходит из здания НАБУ и садится в черный «Мерседес».

Фото: bihus.info

Фото: bihus.info

В пресс-службе Ахметова агентству LIGA.net сообщили, что он посетил НАБУ в качестве свидетеля, но не уточнили по какому делу.

«Действительно, господин Ахметов был приглашен и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ», – отметили в пресс-службе.

Ринат Ахметов – самый богатый украинец по версии Forbes; в 2019 году его состояние издание оценило в $6 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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