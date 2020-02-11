WE — Вашингтон призвал американцев помочь в борьбе с Россией и Китаем

Новая стратегия национальной безопасности США призывает к общенациональному подходу к угрозам со стороны России, Китая и прочих стран, пишет The Washington Examiner. В частности, она нацелена на борьбу с российскими и китайскими шпионами, говорится в статье.



Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа недавно опубликовала новую cтратегию национальной безопасности, нацеленную на борьбу со шпионами России, Китая и других иностранных государств, пишет The Washington Examiner.

«Страна сталкивается с растущим перечнем угроз со стороны иностранных разведок и противников (США. — ИноТВ), которые используют все более изощрённые методы, чтобы навредить Соединённым Штатам, — заявил Трамп, подписывая этот документ. — Россия остаётся серьёзной в сфере разведки угрозой для интересов США, используя агрессивные действия для подстёгивания и обострения напряжённости и нестабильности в Соединённых Штатах, в том числе для вмешательства в безопасность наших выборов. Более мощный и осмелевший Китай всё больше заявляет о себе, воруя наши технологии и интеллектуальную собственность в попытке ослабить экономическое и военное превосходство Соединённых Штатов».

Как отмечается в статье, новая стратегия сосредоточена на пяти главных сферах: защита критически важной инфраструктуры США, сокращение угроз для американских цепочек поставок, борьба с эксплуатацией американской экономики, которой пользуются посредством корпоративного шпионажа, кража торговых секретов, защита Америки от зловредного иностранного влияния.

В стратегии, опубликованной Офисом директора национальной разведки, говорится о том, что «противодействие широкому перечню угроз и обеспечение осведомлённости американской общественности — это ключевое обязательство всего правительства США», однако Америка «не может в одиночку заниматься этими вызовами в сфере национальной безопасности».

«Это потребует подхода со стороны всего общества. И опираться этот подход будет не только на скоординированные действия федеральных, местных, племенных, территориальных органов власти и властей штатов, но также на поддержку со стороны союзников и партнёров, частного сектора и на активное участие информированной общественности», — говорится в новой стратегии США

Генеральный прокурор Уильям Барр, как напоминает издание, в этот понедельник объявил о том, что против китайских военных хакеров, участвовавших во взломе баз данных компании Equifax и похитивших информацию о почти полумиллионе граждан США, были выдвинуты обвинения. Он назвал случившееся примером «жадного аппетита Китая к личным данным американцев».

А на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй заявил о том, что «русские продолжают предпринимать злонамеренные усилия по оказанию иностранного влияния» и используют социальные сети для распространения дезинформации. Кроме того, по его словам, у Москвы в распоряжении имеются спонсируемые государством СМИ.

«Как и любое действующее лицо, они продолжают совершенствовать свой подход», — подчеркнул Рэй.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет