Дзюба с Касаткиной сыграли в теннисбол с Кержаковым и Кузнецовой

Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Михаил Кержаков на площадке турнира St. Petersburg Ladies Trophy сыграли в теннисбол с российскими теннисистками Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.
Участники разделились на две команды. В первую вошли Дзюба и Касаткина, капитаном стал Александр Медведев, а во вторую – Кержаков и Кузнецова, капитан – Динара Сафина. Теннисбольная партия, состоявшая из одного сета, завершилась со счетом 14:12 в пользу Артема и Дарьи.
"Девушки играли восхитительно, я не ожидал. Наверное, лучше, чем я в теннис, – отметил Дзюба, слова которого приводит пресс-служба "Зенита". – Как-нибудь с удовольствием сразился бы с ними. Что касается Даши Касаткиной, с которой я был в паре, то она действовала как Надаль. Покрывала весь корт, великолепно играла".
Напомним, "Зенит" после 19 игр чемпионата РФ с 45 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Сергея Семака в субботу, 29 февраля, примут столичный "Локомотив".
St. Petersburg Ladies Trophy – турнир Женской теннисной Ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 16 февраля. Касаткина на старте турнира сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой, а Кузнецовой в первом круге будет противостоять американка Дженнифер Брэди.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Замглавы РУСАДА сомневается в целесообразности оспаривания решение ВАДА в спортивном суде / 9 декабря
- Трамп пожаловался, что Видман «некорректно» сливал содержание его «идеальных» звонков / 8 февраля
- МИД выразил тревогу из-за соглашения Турции и ливийского ПНС / 20 декабря
- Путин настаивает на прямом диалоге Киева с ОРДЛО и закреплении в Конституции Украины особого статуса Донбасса / 10 декабря
- Полиция Киева прокомментировала инцидент со штурмом зала суда, где не состоялось заседание по апелляции Кузьменко / 20 декабря
- США отозвали своего посла в Афганистане / 6 января
- Козак назвал выплату Украине 3 млрд долларов «каплей в море» / 25 декабря
- Опубликовано видео нападения на пост ДПС в Ингушетии / 31 декабря