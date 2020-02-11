Дзюба с Касаткиной сыграли в теннисбол с Кержаковым и Кузнецовой

Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Михаил Кержаков на площадке турнира St. Petersburg Ladies Trophy сыграли в теннисбол с российскими теннисистками Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.

Участники разделились на две команды. В первую вошли Дзюба и Касаткина, капитаном стал Александр Медведев, а во вторую – Кержаков и Кузнецова, капитан – Динара Сафина. Теннисбольная партия, состоявшая из одного сета, завершилась со счетом 14:12 в пользу Артема и Дарьи.

"Девушки играли восхитительно, я не ожидал. Наверное, лучше, чем я в теннис, – отметил Дзюба, слова которого приводит пресс-служба "Зенита". – Как-нибудь с удовольствием сразился бы с ними. Что касается Даши Касаткиной, с которой я был в паре, то она действовала как Надаль. Покрывала весь корт, великолепно играла".

Напомним, "Зенит" после 19 игр чемпионата РФ с 45 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Сергея Семака в субботу, 29 февраля, примут столичный "Локомотив".

St. Petersburg Ladies Trophy – турнир Женской теннисной Ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 16 февраля. Касаткина на старте турнира сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой, а Кузнецовой в первом круге будет противостоять американка Дженнифер Брэди.

Источник: Вести

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