Стало известно о смене посла РФ в Венесуэле

В ближайшее время РФ сменит посла в Венесуэле, место Владимира Заемского займет нынешний замглавы Латиноамериканский департамент МИД Сергей Мелик-Багдасаров, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Источник заявляет, что господин Мелик-Багдасаров отправится в Каракас «достаточно скоро». Также утверждается, что он сопровождал главу МИД Сергея Лаврова во время его недавнего латиноамериканского турне, которое включило в себя поездку на Кубу, в Мексику и Венесуэлу, информирует «Коммерсант».

Мелик-Багдасаров родился 12 декабря 1962 года, в 1994 году окончил МГИМО, служил советником-посланником в посольстве в Королевстве Испания, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

Заемский занимает пост посла в Каракасе с июня 2009 года. Он сменил на этом посту Михаила Орловца.

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