Зюганов поддержал идею об упоминании Бога в Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в партии не возражают против упоминания Бога в преамбуле Конституции России.
Зюганов, отвечая на вопрос о возможности упоминания Бога в конституции, отметил, что «это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы». Политик напомнил, что Бог также упоминается в государственном гимне России, информирует «Интерфакс».
Зюганов отметил, что библейские сюжеты стали частью коммунистической идеологии. «Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла (…) – там главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот и не ест», – подчеркнул лидер партии.
«Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы», – подытожил он.
Ранее патриарх Кирилл призвал верующих к труду и молитве, чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге.
В Кремле отметили, что все дискуссии по теме изменения Основного закона ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон обсудит инициативу патриарха Кирилла об упоминании Бога.
Газета ВЗГЛЯД писала, в каких странах Бог упоминается в Конституции.
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