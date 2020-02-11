Компания BMW перечислила новинки 2020 года для российского авторынка

Немецкий автопроизводитель BMW пояснил о том, какие новинки он представит на российском рынке автомобилей. Всего компания планирует выпустить пять различных моделей, сборка некоторых машин будет вестись в Калининграде на заводе «Автотор».

На сегодняшний день компания принимает предзаказы на гибриды X5 и X6 в модификации xDrive40d. Обе модели получили 3.0-литровый дизельный двигатель мощностью 340 л.с., который работает в связке с 48-вольтовым стартер-генератором. Стоимость BMW X5 xDrive40d начинается от 5,31 млн рублей, а BMW X6 xDrive40d —от 6,15 млн рублей.

Кроме того, в феврале калининградский завод «Автотор» специально для российского рынка начнет выпускать кроссовер X5 xDrive25d Buisness с дизельным двигателем, мощностью 231 л.с., стоимость которого 4,59 млн рублей. Также компания BMW обещает привезти флагманский кроссовер BMW X7 M50i c битурбомотором V8 4.4 (8,62 млн рублей) и седан BMW M5 SE с расширенным списком стандартного оборудования, в который не включен пакет Competition (8,3 млн рублей).

Самым последним на российском рынке в 2020 году появится купе BMW M2 CS в модификации Compeptition. Он оснащен 3.0-литровым шестицилиндровым турбодвигателем, мощностью 450 л.с. Его стоимость начнется от 7,14 млн рублей.

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