Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме

Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала, что допустила ошибку, когда редактировала некоторые сцены из фильма. Как отметила специалист, она помечала места с заметками синим и красным цветом, но одно пропустила.

В фильме «Москва слезам не верит», отметила Людмила Кожина, есть сцена, где главная героиня говорит, что собирается идти «в концерт». Логично, ее исправляют, но на самом деле, отметила супруга сценариста, это ее оплошность. Несмотря на то, что все важные моменты были нею помечены синим и красным цветом, этот она упустила и в итоге актриса произнесла свои слова неправильно.

Картина под названием «Москва слезам не верит» вышла на российские экраны еще в 1980 году и сразу полюбился зрителям. Через год фильм признали лучшим и присудили две премии — «Оскар» и отечественную.

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