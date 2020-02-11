В Санкт-Петербурге бывший полицейский обнаружил на диване мертвую девушку после свидания

В Санкт-Петербурге бывший полицейский обнаружил на диване мертвую девушку после свидания

11.02.2020, 15:21, Разное

В Санкт-Петербурге бывший полицейский решил вызвать на дом девушку, однако после продолжительного свидания обнаружил ее обнаженной на собственном диване — пострадавшая не дышала. Подробности инцидента уже устанавливают сотрудники полиции.
Инцидент произошел два дня назад в в районе Васильевского острова. Мужчина решил пригласить домой девушку, работающую «жрицей любви». Когда все детали были согласованы, она пришла и вместе с мужчиной они на протяжении дня распивали спиртные напитки. После ужина, как пояснил сам полицейский, они выпили виски, а затем он отправился спать в свою комнату.

Утром, выйдя, местный житель увидел на диване обнаженную девушку, проверив, он понял, что она не дышит и вызвал работников полиции. Тело уже забрали на экспертизу, подробности произошедшего станут известны позже.



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