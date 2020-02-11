В Санкт-Петербурге бывший полицейский обнаружил на диване мертвую девушку после свидания

В Санкт-Петербурге бывший полицейский решил вызвать на дом девушку, однако после продолжительного свидания обнаружил ее обнаженной на собственном диване — пострадавшая не дышала. Подробности инцидента уже устанавливают сотрудники полиции.
Инцидент произошел два дня назад в в районе Васильевского острова. Мужчина решил пригласить домой девушку, работающую «жрицей любви». Когда все детали были согласованы, она пришла и вместе с мужчиной они на протяжении дня распивали спиртные напитки. После ужина, как пояснил сам полицейский, они выпили виски, а затем он отправился спать в свою комнату.
Утром, выйдя, местный житель увидел на диване обнаженную девушку, проверив, он понял, что она не дышит и вызвал работников полиции. Тело уже забрали на экспертизу, подробности произошедшего станут известны позже.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Определён путь развития России на 15 лет. Найди в нём себя / 15 декабря
- Сестра Жанны Фриске рассказала, что Дмитрий Шепелев еженедельно снимал с карт певицы по 20 миллионов рублей / 8 декабря
- Мнение: Контрольная точка / 28 января
- Китаец Ли Цинъюнь является человеком, дожившим до 256 лет / 9 декабря
- Мнение: Экономика России сейчас растет так же, как и в начале 2000-ых / 22 декабря
- Наука: Эффективность вакцин против вируса папилломы человека может оказаться преувеличенной / 23 января
- Мнение: Плюсы и минусы «Ведьмака» / 21 декабря
- «Произошло чудо»: Дробыш расчувствовался после триумфального возвращения Носкова / 10 декабря