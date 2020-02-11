США поддержали расширение сотрудничества НАТО с Белоруссией и Украиной

Вашингтон поддерживают власти Белоруссии в стремлении развивать отношения со странами Запада и НАТО, сообщила постоянный представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.

«[США] поддерживают правительство и новых лидеров Белоруссии в их намерении развивать отношения с Западом и НАТО», – цитирует ТАСС Хатчисон.

При этом постпред не уточнила, кого имела в виду под «новыми лидерами Белоруссии».

Также Хатчисон добавила, что США «поддержат принятие расширенной программы сотрудничества НАТО с Украиной».

При этом, по ее словам, в ответ Украина должна гарантировать «усиления борьбы с коррупцией, активных реформ в военной сфере, которые поставят армию под гражданский контроль».

Ранее минобороны Белоруссии опровергло информацию о планах создания учебного центра НАТО в республике.

В середине декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах. Также в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Лукашенко утверждал, что РФ якобы каждый год «завинчивает гайки» в отношении республики. «Если РФ попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут», – сообщил тогда лидер.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном.

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