Эрдоган пригрозил Асаду «очень высокой ценой» за действия против Турции

Эрдоган пригрозил Асаду «очень высокой ценой» за действия против Турции

11.02.2020, 15:19, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил.

Турецкий лидер также сообщил о намерении объявить 12 февраля о новых шагах в Сирии после обстрела турецких военных в Идлибе, передает ТАСС.

«Режим (президента Сирии Башара Асада) серьезно пострадал в Идлибе, но этого недостаточно. Они заплатят большую цену за нападение на наших военных. Завтра я объявлю шаги, которые мы предпримем», – сказал Эрдоган.

Сообщалось, что в Анкаре в понедельник возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось.

Тогда же Анкара сообщила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе.



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