Эрдоган пригрозил Асаду «очень высокой ценой» за действия против Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил.

Турецкий лидер также сообщил о намерении объявить 12 февраля о новых шагах в Сирии после обстрела турецких военных в Идлибе, передает ТАСС.

«Режим (президента Сирии Башара Асада) серьезно пострадал в Идлибе, но этого недостаточно. Они заплатят большую цену за нападение на наших военных. Завтра я объявлю шаги, которые мы предпримем», – сказал Эрдоган.

Сообщалось, что в Анкаре в понедельник возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось.

Тогда же Анкара сообщила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе.

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