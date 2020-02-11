Определился состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону 2020 года, который пройдет в итальянском Антхольце, сообщает Вiathlon.com.ua.

В заявку украинской команды попали шесть спортсменок: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

Также на чемпионат мира поедет шесть украинских биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13-го по 23 февраля. В его рамках пройдет 12 гонок.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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