Мнение: Как присесть на пять лет за стёб

Не зря мама в детстве по шапке давала за безделье и гнала тапком в школу – теперь я хотя бы уверен, что вырос нормальным человеком, и на ТАКОЕ в периоды эпидемий, с жадностью захватывающих мир, уж точно не способен. Не то что они… В общем, смотрите. Это какая-то жесть – не меньше.

Аптеки спекулируют на панических настроениях россиян и завышают цены на медицинские маски. Частники впаривают доверчивым покупателям очередной «фуфломицин» под видом таблетки от всех болезней и предлагают очередную панацею от китайского вируса, проплаченную деньгами щедрых рекламодателей.

И если аптечные мошенники, которые помышляют свои делишки под маской апостолов (естественно, официально представленных и совсем не теневых), подносят на блюдечке жизненно необходимые средства защиты, то о другом виде умников – так называемых пранкерах – разговор должен быть серьезным. Ну правда – ТАК пугать обыкновенных, ничего не подозревающих граждан – верх дебилизма.

Вчера наткнулся на сюжет по «Первому каналу» про группу тунеядцев, которым лишь бы народ позлить да «лайки» пресловутые заработать. Представьте картину: люди в костюмах химзащиты заходят в заполненный вагон московского метро и начинают специальными приборами измерять всем температуру, а некоторых и вовсе под руки берут да за дверь провожают. Вот так – сидишь себе, никого не трогаешь, а до тебя какие-то самозванцы допытываются, хотят от тебя чего-то. Ребят с дефицитом чувства меры, кстати, задержали, и они успели извиниться «перед всей Москвой».

Был еще один «кадр», который тоже допранковался до реального уголовного срока – ну и правильно, нечего смуту разводить! Речь о некоем господине по имени Каромат Джаборов – блогере, который сымитировал приступ коронавируса буквально в ногах у пассажиров того же московского метро. Последствий долго ждать не пришлось – теперь притворщику грозит до пяти лет тюремного заключения. Ну а ближайший месяц теплую постель ему заменят нары – пока суд решает, что делать с разносчиком паники, он отправлен под арест.

А вот и сам пранкер Каромат:

Заметьте, этих хулиганов никто за ручки не тянул, а действовали они, скорее всего, сугубо с целью «по приколу» навредить. Пускай теперь думают о своем поведении – времени в тюрьме, благо, достаточно.

Источник: Достало

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