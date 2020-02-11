Греф раскрыл направление работы Голодец в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что бывший вице-премьер Ольга Голодец станет заместителем председателя банка.
Греф уточнил, что Голодец займется медицинским направлением, передает РИА «Новости».
В начале февраля СМИ со ссылкой на источники отмечали, что курировавшая в правительстве Дмитрия Медведева вопросы культуры, спорта и туризма на посту вице-премьера Ольга Голодец перейдет работать в Сбербанк.
15 января президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Ольга Голодец была в числе 13 членов кабмина, которые покинули правительство.
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