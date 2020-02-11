Путин проведет разговор с Эрдоганом по Сирии

Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Разговор состоится во вторник, 11 февраля, передает ТАСС слова Пескова.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах Эрдогана провести телефонные переговоры с российским лидером по ситуации в сирийском Идлибе, информирует телеканал NTV.

Министр заявил, что «гаранты перемирия в Сирии – РФ и Иран – должны остановить нападения режима», имея в виду действия правительственных сил САР.

При этом Чавушоглу не уточнил, когда может состояться разговор и по чьей инициативе.

Он подчеркнул, что Анкара «всегда соблюдала все обязательства, под которыми подписывалась».

«Ввиду ситуации с нападениями в Идлибе мы продолжаем контакты с партнерами из России. К нам приезжала российская делегация обсуждать эти вопросы. Но пусть все знают: мы ни за что не оставим без ответа гибель наших солдат в Сирии», – указал глава МИД Турции.

Ранее в Кремле назвали недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба, призвав пресекать любую террористическую активность.

В понедельник СМИ со ссылкой на администрацию Эрдогана сообщили, что Анкара заявила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет