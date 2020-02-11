Путин проведет разговор с Эрдоганом по Сирии

Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Разговор состоится во вторник, 11 февраля, передает ТАСС слова Пескова.
В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах Эрдогана провести телефонные переговоры с российским лидером по ситуации в сирийском Идлибе, информирует телеканал NTV.
Министр заявил, что «гаранты перемирия в Сирии – РФ и Иран – должны остановить нападения режима», имея в виду действия правительственных сил САР.
При этом Чавушоглу не уточнил, когда может состояться разговор и по чьей инициативе.
Он подчеркнул, что Анкара «всегда соблюдала все обязательства, под которыми подписывалась».
«Ввиду ситуации с нападениями в Идлибе мы продолжаем контакты с партнерами из России. К нам приезжала российская делегация обсуждать эти вопросы. Но пусть все знают: мы ни за что не оставим без ответа гибель наших солдат в Сирии», – указал глава МИД Турции.
Ранее в Кремле назвали недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба, призвав пресекать любую террористическую активность.
В понедельник СМИ со ссылкой на администрацию Эрдогана сообщили, что Анкара заявила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу «сделке века» / 2 февраля
- Украина запросила у Канады данные об авиакатастрофе в Иране / 10 января
- В Китае подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку / 21 января
- Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ / 7 февраля
- Полиция в Киеве выявила факт буллинга со стороны учительницы / 12 декабря
- VOAэкспресс 29-30 января 2020 / 30 января
- Страница Елены Зеленской в Facebook снова доступна / 30 января
- Захарова сыронизировала над словами Мааса о «не очень полезных» угрозах Трампа / 6 января