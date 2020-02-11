Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

У Полины из подмосковной Дубны тяжелое генетическое заболевание — муковисцидоз. Девочке жизненно необходим аппарат для измерения функции легких, так как любое обострение проблем с дыханием без своевременной терапии может стать для нее последним. Стоимость прибора и расходных материалов 116 340 рублей. Однако собрать такие деньги самостоятельно мама не может.
Помочь Полине Шилиной
Полине Шилиной 16 лет. И хотя муковисцидоз — это генетическое заболевание, точный диагноз врачи смогли поставить ей только 5 лет назад. 11 лет организм девочки работал на износ, не получая должного лечения, поэтому сейчас ее состояние особенно тяжелое.
Легкие Полины инфицированы опасной бактерией ахромобактер, что сильно осложняет течение болезни и подбор терапии. У нее хронический гнойный бронхит, пневмофиброз, хроническая панкреатическая недостаточность тяжелой степени (поджелудочная железа совсем не работает) и бронхоэктазы в легких.
Измерять функцию дыхания в такой ситуации необходимо практически постоянно. Однако семья живет в подмосковном городе Дубна, а ближайший аппарат для измерения находится у врачей в Москве. Возить ребенка с обострением в столицу каждую неделю, не имея машины, очень сложно и дорого. Кроме того, у мамы на руках трехлетний ребенок, который каждый раз вынужден преодолевает расстояние в 200 км, чтобы у Полины могли измерить функцию легких.
"В силу сложившихся обстоятельств я воспитываю двоих детей одна и никак не могу собрать деньги на прибор для измерения функции легких для моей дочери. Он нам очень необходим, потому что именно с его помощью можно предсказать надвигающееся обострение бронхолегочного процесса и начать его лечить своевременно, не давая развиваться дыхательной недостаточности и удушью. На фоне полного отсутствия нужных антибиотиков любое обострение может стать последним. Мне очень страшно писать об этом, но это так. Я очень прошу вас, помогите нам приобрести этот аппарат. Без него мы не можем контролировать заболевание", — обращается мама Полины ко всем неравнодушным людям.
Помочь Полине Шилиной
Также можно отправить SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).
Взнос можно сделать и через "Сбербанк-онлайн". В назначении платежа необходимо указать "Благотворительное пожертвование для Шилиной Полины".
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