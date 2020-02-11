Угроза Seltos и Karoq: известны сроки премьеры Geely Coolray в России

Одна из самых ожидаемых автоновинок из Китая задержалась с выходом на российский рынок, но премьера уже не за горами. Нам стало известно, что компактный Geely Coolray появится в продаже сразу вслед за конкурентами в лице Kia Seltos и Skoda Karoq.
Как сообщили АвтоВестям надежные источники в дилерской сети, официальный запуск нового Geely Coolray намечен на март 2020 года.
Есть еще один любопытный нюанс. Несмотря на тот факт, что завод "Белджи" вовсю готовится к локализации этого кроссовера, существует ненулевая вероятность того, что первая партия Coolray все-таки будет импортирована к нам из Китая.
Кроссовер получит однозонный климат-контроль, а в качестве опции будут доступны адаптивный круиз-контроль, контрастная отделка салона, оптика Full LED и многие другие фишки. Плюс специально для РФ в Geely адаптировали продвинутую мультимедийную систему с широкоформатным экраном.
Отметим, что в РФ Coolray сертифицирован с общим для Volvo и Geely бензиновым трехцилиндровым двигателем 3G15TD (турбонаддув и прямой впрыск) объемом 1,5 л. Причем, в двух вариантах мощности — на 177 л.с. в топе (130 кВт) и на 150 л.с. (110 кВт) в более удобной с точки зрения транспортного налога версии.
Величина крутящего момента у обеих машин одинакова — немалые 255 Нм. Привод будет только передним (такова специфика модульной архитектуры BMA), а двигатели сочетаются с 7-ступенчатым роботом 7DCT330 с двумя сцеплениями мокрого типа.
Текст:
АвтоВести
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Во Франции убит чеченский оппозиционный блогер / 4 февраля
- Певица Наргиз сочла Россию неподходящим местом для детей / 21 декабря
- Ксения Собчак против Дарьи Мороз: чей танец сексуальнее? / 1 февраля
- Папа Франциск: популизм – благодатная почва для антисемитизма / 20 января
- ООН окажет гуманитарную помощь Украине в размере 158 млн долларов / 30 января
- Эксперт рассказал о мешающих российским полицейским факторах чаще стрелять на поражение / 4 декабря
- Путин не уверен, что большинство россиян ощущают реальные перемены к лучшему / 25 декабря
- Дубилет объяснил, почему министры просят повышения зарплаты / 16 декабря