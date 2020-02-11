Угроза Seltos и Karoq: известны сроки премьеры Geely Coolray в России

Угроза Seltos и Karoq: известны сроки премьеры Geely Coolray в России

11.02.2020, 15:06, Новости дня

Одна из самых ожидаемых автоновинок из Китая задержалась с выходом на российский рынок, но премьера уже не за горами. Нам стало известно, что компактный Geely Coolray появится в продаже сразу вслед за конкурентами в лице Kia Seltos и Skoda Karoq.

Как сообщили АвтоВестям надежные источники в дилерской сети, официальный запуск нового Geely Coolray намечен на март 2020 года.

Есть еще один любопытный нюанс. Несмотря на тот факт, что завод "Белджи" вовсю готовится к локализации этого кроссовера, существует ненулевая вероятность того, что первая партия Coolray все-таки будет импортирована к нам из Китая.

Кроссовер получит однозонный климат-контроль, а в качестве опции будут доступны адаптивный круиз-контроль, контрастная отделка салона, оптика Full LED и многие другие фишки. Плюс специально для РФ в Geely адаптировали продвинутую мультимедийную систему с широкоформатным экраном.

Отметим, что в РФ Coolray сертифицирован с общим для Volvo и Geely бензиновым трехцилиндровым двигателем 3G15TD (турбонаддув и прямой впрыск) объемом 1,5 л. Причем, в двух вариантах мощности — на 177 л.с. в топе (130 кВт) и на 150 л.с. (110 кВт) в более удобной с точки зрения транспортного налога версии.

Величина крутящего момента у обеих машин одинакова — немалые 255 Нм. Привод будет только передним (такова специфика модульной архитектуры BMA), а двигатели сочетаются с 7-ступенчатым роботом 7DCT330 с двумя сцеплениями мокрого типа.

Текст:
АвтоВести

Источник: Вести



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