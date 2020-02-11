Проблемы на Diamond Princess нарастают как снежный ком: японцы оказались не готовы к карантину

Японские власти не справляются с возникшей на зараженном лайнере Diamond Princess ситуацией. Проблемы нарастают как снежный ком. На 12 февраля отложена эвакуация пожилых людей, инвалидов и больных хроническими заболеваниями, отмечает в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев. Это произошло из-за того, что 11 февраля в Японии — выходной день.

На судне людей старше 80 лет и больных хроническими заболеваниями порядка двухсот человек. Но большинство пассажиров и членов экипажа все равно остается на борту.

Ситуация осложняется с каждым днем: суток не хватило для эвакуации 65 заболевших коронавирусом 2019-nCoV. Их продолжали вывозить с лайнера 11 февраля. Но после завершения эвакуации лайнер ушел вглубь Токийского залива.

12 февраля судно вновь должно причалить к берегу. Сколько будет продолжаться новая эвакуация, неизвестно, отмечает Сергей Мингажев.

Российские дипломаты указывают на хаотичность и несистемность японского подхода. На борт судна необходимые лекарства доставляются со значительным опозданием из-за неповоротливости японской бюрократической системы.

Гневные отзывы японских пассажиров, находящихся на лайнере, публикуют СМИ Японии. Они отмечают, что постельное белье на судне не меняют, оно отсырело. Спать из-за сырого белья и холода в каютах некомфортно.

"За всеми разговорами о необходимости изолировать очаг заражения, японские власти забыли о том, что на борту очень много людей, нуждающихся в специальной медицинской помощи", — отмечает Сергей Мингажев.

Карантин на судне пока действует до 19 февраля. Из 3700 пассажиров и членов экипажа за первую неделю карантина число зараженных превысило 130 человек. Дополнительная сложность в том, что до 80% пассажиров лайнера – это пожилые люди или те, у кого наблюдаются хронические заболевания. При этом именно эти категории наиболее подвержены заражению коронавирусом.

Источник: Вести

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