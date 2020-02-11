Замглавы Минфина назвал предкризисной ситуацию в мировой экономике

Замглавы Минфина назвал предкризисной ситуацию в мировой экономике

11.02.2020, 15:06, Новости дня

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак предупредил о надвигающемся кризисе в мировой экономике. По его мнению, мировая экономика сползла в предкризисное состояние, и всему виной рост глобального долга, наращивание долга до рекордных размеров отдельными странами.

Глобальная экономика попала в четвертую волну кредитной экспансии, считает Сторчак. Эта волна увеличения долга странами уникальна и темпом увеличения долга, и его размерами.

"Финансовая неопределенность, хотя может быть более точно можно было бы сказать, что это ситуация предкризисная", — сообщил Сторчак на научно-практическом семинаре "О стабилизирующей роли банков развития в условиях кризиса" (цитата ТАСС).

Всему виной низкие процентные ставки и мягкая денежно-кредитная политика крупнейших экономик мира.

Например, США уже не первый год удивляют мир своим долгом – его размер превышает 23 триллиона долларов. О опасности роста глобального долга предупреждают и международные организации.

Всемирный банк предупреждает о появлении на горизонте нового кризиса из-за рекордных темпов увеличения долга за последние 50 лет.

По последним оперативным данным Института международных финансов (IIF), соотношение мирового долга к ВВП достигло рекордно отметки в 322 процентов в III квартале 2019 года, а в целом долг увеличился на 10 триллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 252,6 триллиона долларов. По оценке IIF  мировой долг продолжит расти и  превысит 257 триллиона долларов в I квартале 2020 года. 

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика