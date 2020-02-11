Замглавы Минфина назвал предкризисной ситуацию в мировой экономике

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак предупредил о надвигающемся кризисе в мировой экономике. По его мнению, мировая экономика сползла в предкризисное состояние, и всему виной рост глобального долга, наращивание долга до рекордных размеров отдельными странами.
Глобальная экономика попала в четвертую волну кредитной экспансии, считает Сторчак. Эта волна увеличения долга странами уникальна и темпом увеличения долга, и его размерами.
"Финансовая неопределенность, хотя может быть более точно можно было бы сказать, что это ситуация предкризисная", — сообщил Сторчак на научно-практическом семинаре "О стабилизирующей роли банков развития в условиях кризиса" (цитата ТАСС).
Всему виной низкие процентные ставки и мягкая денежно-кредитная политика крупнейших экономик мира.
Например, США уже не первый год удивляют мир своим долгом – его размер превышает 23 триллиона долларов. О опасности роста глобального долга предупреждают и международные организации.
Всемирный банк предупреждает о появлении на горизонте нового кризиса из-за рекордных темпов увеличения долга за последние 50 лет.
По последним оперативным данным Института международных финансов (IIF), соотношение мирового долга к ВВП достигло рекордно отметки в 322 процентов в III квартале 2019 года, а в целом долг увеличился на 10 триллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 252,6 триллиона долларов. По оценке IIF мировой долг продолжит расти и превысит 257 триллиона долларов в I квартале 2020 года.
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