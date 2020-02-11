Тюменский школьник снял на видео ловлю «зараженных коронавирусом» людей

Тюменский школьник снял на видео ловлю «зараженных коронавирусом» людей

11.02.2020, 15:05, Новости дня

Школьник в Тюмени опубликовал в Сети видео, на котором в костюме химзащиты вместе с друзьями показал поиск и поимку «зараженных коронавирусом» людей, по данному факту проводится педагогическая проверка, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

«В социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей. В настоящее время установлена личность пранкера – это ученик одной из тюменских школ. По данному факту проводится педагогическое расследование, организовано индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего и его семьи», – сообщил штаб, передает РИА «Новости».

Там добавили, что к работе с подростком подключили классного руководителя, педагога-психолога и администрацию школы.

В образовательных учреждениях города запланировали мероприятия, направленные на недопущение подобных ситуаций в будущем, отметили в штабе.

Напомним, на прошлой неделе Московский метрополитен обратился в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в метро. Так, были случаи, когда молодые люди имитировали поиски зараженных среди пассажиров метрополитена или приступ агонии, что вызывало панику у пассажиров.

В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», а самого блогера, публиковавшего видео с пранками, отправили в СИЗО на два месяца.



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