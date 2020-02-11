Канделаки ответила на упрек в неблагодарности от Садальского

Канделаки ответила на упрек в неблагодарности от Садальского

11.02.2020, 15:05, Новости дня

Медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала нападки со стороны актера Станислава Садальского, который заявил, что карьера телеведущей не является ее личной заслугой.

«Я давно спокойно отношусь к тому, что такие известные личности, как Садальский, Уткин, Собчак, комментируют мою жизнь, лучше меня зная ее обстоятельства и события. … Мне приятно и лестно, что я никого не оставляю равнодушными. Ни врагов, ни друзей. Продолжаем дышать мне в спину — попутный ветер еще никому не помешал», – написала Канделаки в Telegram.

Так телеведущая прокомментировала слова актера Станислава Садальского, который не согласился с высказываниями Канделаки в рамках передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». В частности, Кандлаки заявила, что сделала себя и свою карьеру самостоятельно, однако артист сообщил о своей роли в ее жизни.

«Все нужные связи и дружбы достались ей от меня. Почему не вспомнить Олега Марусева, который первым за руку привел ее на ТВ в программу «Времечко» и представил Прошутинской? Или Новодворскую, которая была ее консультантом и образовывала, как могла, ограниченную, но амбициозную девицу. Или продюсера программы «Детали» Наталью Билан, которая во время эфира создавала ей имидж интеллектуалки, наговаривая в наушник умные фразы. Ее лепили все, как куклу вуду, втыкая булавки в пустое тело», – написал Садальский в Instagram.



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