В рамках «Эстафеты добра» Ольга Бузова пообщалась с больной раком поклонницей

Принимающая участие в «Эстафете добра» телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова организовала встречу с 14-летней поклонницей, у которой диагностирован рак. В прошлые выходные певица посетила онкологический центр им. Н. Н. Блохина.

Перед организацией встречи неизлечимо больная поклонница Ольги Бузовой призналась, что ей очень нравится ее творчество, поэтому она мечтала о встрече с кумиром. Чтобы привлечь внимание телезвезды, организаторы написали сообщение, сопроводив его хэштегом #Оляотзовись. К «Эстафете добра» присоединились поклонники Ольги Бузовой, благодаря их активности певица заметила сообщение и приехала пообщаться с фанаткой.

После завершения марафона Ольга Бузова передала «Эстафету добра» Егору Криду, предложив ему в ней поучаствовать. Организаторы акции просят звезд посетить медицинские центры, где проходят лечение неизлечимо больные дети. Они добавляют, что с собой привозить ничего не требуется, а от звезд необходимо отвлечь детей от переживаний.

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