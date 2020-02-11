СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к новому большому туру в Австралию

О грядущем королевском туре первым написало австралийское издание The Sydney Morning Herald. Сообщается, что Уильям и Кейт посетят разрушенные недавними лесными пожарами прибрежные города, а также окажут финансовую поддержку пострадавшим местным жителям и отблагодарят пожарных-добровольцев. Близкие к королевской семье источники утверждают, что супруги были весьма огорчены количеством погибших и пострадавших в ужасных пожарах, бушевавших с сентября прошлого года. В том числе их потрясло, какой большой урон огонь нанес флоре и фауне континента. Однако недавно по всей стране прошли ливни, что погасило пламя в большинстве регионов.

Инсайдеры утверждают, что переговоры между правительством Австралии во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном и Кенсингтонским дворцом идут уже несколько недель. Герцог и герцогиня Кембриджские планируют посетить два штата — Новый Южный Уэльс и Викторию, но не исключается, что в их маршрут добавятся и другие регионы. Так что официальное приглашение от премьер-министра должно последовать со дня на день.

Эта поездка в Австралию станет для 37-летнего сына принцессы Дианы уже пятой, а для 38-летней Кейт Миддлтон в статусе герцогини — второй. Вместе с маленьким принцем Джорджем они ездили в тур по Австралии и Новой Зеландии в апреле 2014 года. А самостоятельно принц Уильям посещал разрушенный австралийский штат Квинсленд после урагана Виктория от лица всей британской королевской семьи в 2011 году. Возьмут ли они в этот раз с собой детей, неизвестно.

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После отъезда Меган Маркл и принца Гарри в Канаду и отказа от королевских полномочий их родственники стали работать вдвое больше. В конце января Кейт Миддлтон появлялась на публике пять раз всего за одну неделю! А спустя несколько дней к супруге присоединился принц Уильям, и они разделили несколько важных мероприятий вместе. Так, 2 февраля они вместе почтили своим присутствием церемонию вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA, 4 февраля герцоги приехали с однодневным визитом в Южный Уэльс. Там им провели экскурсию по станции Mumbles Lifeboat Королевского национального института спасательных шлюпок, а позже они посетили местное кафе-мороженое и пообщались со сталеварами в городке Порт-Толбот.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж в Австралии (апрель 2014 года)Кликните на фото для просмотра галереи

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