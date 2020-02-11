Алла Пугачева, Александр Петров, Светлана Лобода и другие на премьере фильма «Лед 2»

На премьерном показе фильма, снятого режиссером Жорой Крыжовниковым, собрались десятки звездных гостей. В их числе были Алла Пугачева, Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Юлия Снигирь, Елена Летучая, Светлана Устинова, Светлана Лобода, Нателла Крапивина, Екатерина Вилкова, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и многие другие.

Этот фильм стал продолжением первой части истории о фигуристке Наде Лапшиной и хоккеисте Александре Горине. Их снова сыграли Аглая Тарасова и Александр Петров. Однако состав главных героев пополнился экранной дочкой героев Надей (Виталия Корниенко), которая унаследовала мамин талант в фигурном катании. Поэтому над девочкой берет спортивное руководство тренер Ирина Шаталина в исполнении Марии Ароновой. В фильме также приняли участие Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Сергей Лавыгин и другие актеры.

Аглая Тарасова, Виталия Корниенко и Александр ПетровКликните на фото для просмотра галереи

Стася Милославская и Александр Петров Паулина Андреева и Федор Бондарчук Юлия Пересильд с дочками Анной и Марией Любовь Толкалина с дочерью Марией

Алла Пугачева и Александр Петров

Артем и Надежда Михалковы

Аглая ТарасоваКонечно, я была очень рада, что эта история продолжается, я люблю этот проект и свою героиню. Но, когда речь идет о сиквеле, всегда есть страх, что он получится слабее, хуже, что мы разочаруем зрителя и разочаруемся сами. А когда продюсеры раскрыли мне сюжет, я сначала подумала, что они шутят, но потом поняла, что, возможно, это единственно правильный выход. Наша сказка была закончена, и зрителю не было бы так интересно наблюдать за простым семейным счастьем этой пары, чем за теми обстоятельствами, которые последуют после неожиданного сюжетного поворота. И благодаря ему картину можно будет воспринимать как отдельное кино,

— рассказала исполнительница главной роли Аглая Тарасова.

Изначально я не обрадовался тому, что фильм «Лед» получил продолжение, не понимал, зачем оно вообще нужно. Ведь первый фильм — абсолютно законченная сказка. Но когда мне рассказали идею сиквела, я осознал, что это здорово, что это шокирующий, но очень мощный, полный энергии ход. Хотя он и не самый главный в нашей истории. Главное — это история молодого отца и его дочки, отца, который стремится стать лучшим родителем для своего ребенка,

— поделился впечатлениями Александр Петров.

Когда все актеры и гости прошли по выкрашенной в «ледовый» бледно-синий цвет дорожке и разместились в кинозале, со сцены свою новую работу представил режиссер совместно со съемочной группой и основным актерским составом. Показ фильма уже подходил к концу и кульминационной развязке, когда в кинотеатре произошло короткое замыкание. В здании прозвучала пожарная тревога, поэтому почти 2500 зрителей пришлось экстренно вывести на улицу. К счастью, никто не пострадал, а возгорание устранили еще до приезда пожарных. Однако возобновлять показ фильма не стали, и звездные гости, обсуждая возможные концовки «Льда 2», отправились на афтепати по случаю премьеры. Хоть и сорвавшейся, но несомненно одной из самых громких в этом сезоне.

В широкий всероссийский прокат картина выйдет в День всех влюбленных, 14 февраля.

Всех гостей премьеры фильма «Лед 2» мы собрали в галерее. Чтобы в нее перейти, кликните на фото ниже.

Мурад и Наталья Османн, Юлия Хлынина, Светлана Устинова, Илья Стюарт и Дарья ЧарушаКликните на фото для просмотра галереи Жора Крыжовников Продюсеры картины Александр Андрющенко, Федор Бондарчук и Михаил Врубель

Федор Бондарчук Паулина Андреева Светлана Лобода и Нателла Крапивина

Гарик Мартиросян с супругой Жанной Виктория Толстоганова с сыном Иваном

Юлия Снигирь Надежда Михалкова Екатерина Вилкова Юрий Колокольников Елена ЛетучаяКликните на фото для просмотра галереи

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