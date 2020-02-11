Стало известно о гибели пилотов сбитого вертолета ВС Сирии

Пилоты вертолета ВС Сирии, сбитого поддерживаемыми Турцией боевиками так называемой сирийской вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, погибли, сообщают СМИ.
Телеканал Sky News Arabia сообщил, что пилоты погибли, передает ТАСС.
До этого турецкая газета Turkiye сообщила, что боевики сбили вертолет сирийской армии. По данным издания, это произошло в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
При этом ранее телеканал ТРТ сообщил, что вертолет был сбит на северо-западе сирийского города Найраб.
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