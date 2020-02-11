Полномочия по назначению главы Счетной палаты предложено передать Совфеду

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, член рабочей группы по Конституции Светлана Горячева заявила, что на заседании группы было предложено закрепить в Основном законе норму о назначении председателя Счетной палаты верхней палатой парламента.
Согласно действующему законодательству, глава Счетной палаты назначается на должность Госдумой сроком на шесть лет по представлению президента. При этом к ведению Совфеда относится назначение зампреда Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.
«Разгорелся спор, который касается назначения председателя Счетной палаты. Это была компетенция Госдумы, сегодня предлагается, что это должно стать предметом ведения Совета Федерации», – сказала Горячева, передает ТАСС.
По ее мнению, решение передать данные полномочия Совету Федерации является правильным. «Коль скоро Госдума у нас будет назначать министров очень многих, наверное, и министра финансов, то очень правильно будет, если тот контрольный орган, который должен контролировать деятельность многих финансовых структур в стране по разным направлениям, – это будет компетенция уже не Госдумы, а Совета Федерации», – подчеркнула парламентарий. Она добавила, что эта тема «требует еще дополнительного предметного диалога».
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