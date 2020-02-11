Минтранс: убытки авиакомпаний от запрета полетов в Китай составили 1,6 млрд рублей

Минтранс оценил убытки российских авиаперевозчиков от приостановки полетов в Китай из-за коронавируса в 1,6 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя главы министерства Александра Юрчика. Он отметил, что это не окончательная цифра, потому что идет «непростая дискуссия» с финансово-экономическим блоком правительства.

«С нашей точки зрения, например, убытки — от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы, — сказал замминистра. — Она конечно поставит, но, во-первых, сейчас низкий сезон, во-вторых, пройдет полтора-два месяца, пока она встанет на другие направления» — приводит слова Юрчика «Интерфакс».

Ранее Россия ввела ограничение на авиасообщения с Китаем. Сейчас регулярные рейсы могут выполнять только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании.

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