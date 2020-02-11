Кубок Федерации по теннису. Украина узнала соперника в плей-офф турнира

11 февраля прошла жеребьевка плей-офф Кубка Федерации по теннису, среди остальных соперника узнала и сборная Украины.
Украинские теннисистки сыграют против представительниц Японии на выезде, пишет официальный Twitter Кубка Федерации.
Who will make it to next year’s #FedCup Qualifiers? pic.twitter.com/cmIg8s0w4s
— Fed Cup (@FedCup) February 11, 2020
Поединки плей-офф турнира пройдут 17-18 апреля. Победитель матча пройдет в квалификацию финала Кубка Федерации.
Сборная Украины пробилась в плей-офф турнира, победив сборные Болгарии, Хорватии и Эстонии.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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