Луценко: Джулиани интересовало только открытие дела против Байдена. Мы с ним в Будапеште выясняли отношения

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани несколько раз пытался убедить бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что предложение экс-вице-президента Джо Байдена об условиях выделения $1 млрд помощи Украине следует квалифицировать как взятку. Об этом Луценко рассказал в интервью «Цензор.НЕТ», которое опубликовано 11 февраля.

«Он говорит: я юрист, а вы – нет. Отвечаю ему: зато я генпрокурором был, а вы – нет. Я точно знаю законы своей страны. Это не наша юрисдикция. Конфликт интересов, злоупотребления, любые другие возможные, еще раз – возможные – правонарушения господина Байдена – это исключительно американская юрисдикция», – рассказал экс-руководитель ГПУ.

По его мнению, любую помощь США другой стране нельзя рассматривать как взятку. Однако Джулиани настаивал, что в Украине необходимо зарегистрировать уголовное производство в отношении Байдена, как поступили бы в любом другом государстве.

«Он искал любой метод, чтобы только возбудить дело у нас. Ссылался на какие-то научные работы, все остальное. Но извините, есть президент Украины. Он принимает вице-президента другой страны. Вице-президент этот привозит, кстати говоря, не безвозвратную, а кредитную поддержку Украине. Как это, извините, можно считать взяткой?» – подчеркнул Луценко.

«После этого была еще какая-то переписка, но стало понятно одно: господина Джулиани интересует только открытие дела в Украине. Что, с моей точки зрения, является незаконным», – продолжил он.

По словам Луценко, еще одну попытку переубедить его адвокат Трампа предпринял в Будапеште, уже после смены руководства ГПУ.

«Я летал после отставки в Будапешт, это было уже осенью… Да, у нас хорошие отношения. Но тут началось выяснение отношений. Я сказал: господин Джулиани, с самого начала мы договаривались о логичной последовательности: встреча с генпрокурором [США], я ему докладываю дело о [вывезенных из Украины] $7 млрд [окружения экс-президента Виктора Януковича]. Он может со мной обсудить дело о Burisma. Мы создаем совместную следственную группу и двигаемся согласно всем международным и национальным законам. Этого сделано не было», – заявил бывший генпрокурор.

Сын Байдена Хантер работал в совете директоров украинской компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Эта ситуация стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Ему поставили в вину давление на власти Украины.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Джулиани неоднократно заявлял, что у него есть доказательства причастности Байдена и других лиц из окружения экс-президента Барака Обамы к коррупции в Украине. Адвокат Трампа в декабре 2019 года прибыл в Украину, где провел ряд встреч. В частности, он беседовал с внефракционным нардепом Андреем Деркачем и народным депутатом от «Слуги народа» Александром Дубинским, а также встречался с бывшим генеральным прокуром Шокиным. Трамп не исключал, что Джулиани обнародует в Конгрессе доклад по материалам, полученным в ходе поездки в Украину.

10 февраля генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что его ведомство проведет проверку материалов, предоставленных Джулиани, но сделал оговорку, что к любым данным из Украины следует относиться очень осторожно.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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