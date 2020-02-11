ФСБ обвинила супругов из Калининграда в госизмене за съемку своей свадьбы

ФСБ завершила расследование дела двух жителей Калининграда, которых обвинили в государственной измене, а точнее, в том, что они раскрыли личность ее действующего сотрудника. Видео кадров со свадьбы, на которой был сотрудник, попало в социальные сети.

Директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину и ее мужа Константина Антонца арестовали в июле 2018 года. По данным «Коммерсанта», супругов обвиняют в том, что видео и фотографии с их свадьбы, которую они сыграли в апреле 2015 года, попали спецслужбам Латвии, которые смогли опознать на них действующего сотрудника ФСБ. Среди гостей на свадьбе были родственники невесты, которые проживают в Литве.

Разоблаченный сотрудник занимается контрразведкой и был на хорошем счету у начальства, сообщает газета без указания источника.

Родственники обвиняемых говорят, что контрразведчик – бывший одноклассник Зиминой по Балтийскому университету. Выпив за праздничным столом, он раздавал гостям свои визитные карточки, фотографировался с ними и рассказывал о своей работе. Позднее эти материалы попали в эфир неназванного балтийского телеканала.

Зимина и Антонец своей вины не признают, доступа к государственной тайне они не имели.

Женщина с июля 2018 года содержится в СИЗО «Лефортово» в Москве, где ее поставили на учет как склонную к побегу. Ранее она жаловалась правозащитникам, что это произошло из-за замечаний по поводу незначительных нарушений режима, например, хранения фурацилина или не застланной вовремя койки.

До ареста Зимина занимала пост директора Балтийского центра диалога культур, который занимался организацией совместных с прибалтийскими странами мероприятий.

Антонец в 2015–2016 годах работал юристом в правительстве Калининградской области, непосредственно перед арестом – в юридической фирме в Москве.

Супругам грозит до 20 лет лишения свободы.

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