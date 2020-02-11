Президент Латвии предложил сократить телевещание на русском языке до 20% эфира

Президент Латвии предложил сократить телевещание на русском языке до 20% эфира

11.02.2020, 14:52, Новости дня

Президент Латвии Эгил Левитс обратился к Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам и предложил пересмотреть закон об электронных СМИ и увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС и Еврозоны до 80%. По идее Левитса, в основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских медиа, государственных и коммерческих, а также региональные программы. А если в основной пакет включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Еврозоны. Сейчас этих языков 24, в том числе английский, немецкий, испанский и латышский.

Фактически это означает уменьшение количества телепрограмм на русском языке до 20% эфира. 

По мнению президента, эти требования должны не только на эфирные каналы, но также и на поставщиков услуг кабельного телевидения и на электронные СМИ, которые ретранслируют телепрограммы.

«Сильное информационное пространство — существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Должно быть на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы», — подчеркнул Левитс.

По его словам, изменения в законодательстве решит «давно осознаваемую проблему, которую до этого другими механизмами нельзя было эффективно решить». 

В 2019 году Национальный совет по электронным СМИ Латвии временно запретил ретранслировать в стране российский телеканал «РТР-Россия» — за разжигание ненависти к украинцам. 



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