Президент Латвии предложил сократить телевещание на русском языке до 20% эфира

Президент Латвии Эгил Левитс обратился к Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам и предложил пересмотреть закон об электронных СМИ и увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС и Еврозоны до 80%. По идее Левитса, в основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских медиа, государственных и коммерческих, а также региональные программы. А если в основной пакет включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Еврозоны. Сейчас этих языков 24, в том числе английский, немецкий, испанский и латышский.
Фактически это означает уменьшение количества телепрограмм на русском языке до 20% эфира.
По мнению президента, эти требования должны не только на эфирные каналы, но также и на поставщиков услуг кабельного телевидения и на электронные СМИ, которые ретранслируют телепрограммы.
«Сильное информационное пространство — существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Должно быть на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы», — подчеркнул Левитс.
По его словам, изменения в законодательстве решит «давно осознаваемую проблему, которую до этого другими механизмами нельзя было эффективно решить».
В 2019 году Национальный совет по электронным СМИ Латвии временно запретил ретранслировать в стране российский телеканал «РТР-Россия» — за разжигание ненависти к украинцам.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кремль пообещал «массированные обсуждения» поправок к Конституции / 21 января
- Джемилев о дефиците воды в Крыму: Ущерб жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте / 8 февраля
- Патриарх Кирилл призвал не копировать зарубежные законы / 8 декабря
- Зеленский о разговорах с Трампом: Я делал то, что мог / 20 января
- МВД займется поисками могил царских министров внутренних дел / 22 января
- Инвалидам, ветеранам, вдовам: Путин подписал указ о выплате 75 тысяч каждому / 7 февраля
- Крупное месторождение нефти нашли в Мексике / 7 декабря
- Московский музей запретил к экспозиции несколько посвященных Путину работ современного художника / 3 декабря