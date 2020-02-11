У россиян может появиться дополнительный выходной день

У россиян может появиться дополнительный выходной день

11.02.2020, 14:51, Разное

Россияне могут получить дополнительный выходной из-за проведения голосования по правкам в Конституцию России. Предварительной датой проведения плебисцита выбрано 22 апреля, сообщает телеканал «360».

Сопредседатель рабочей группы по поправкам, сенатор Андрей Клишас отметил, что данную идею нужно обсудить с президентом страны. Стоит отметить, что в Кремле пока не называют точную дату проведения голосования. По данным СМИ, в качестве альтернативы рассматривается 12 апреля, воскресенье, передает «Интерфакс».



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