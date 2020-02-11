Госдума одобрила законопроект об окладах срочников

Госдума приняла во втором чтении проект закона, устанавливающий постоянный оклад в размере 2 тыс. рублей в месяц для солдат-срочников.

С 2012 по 2018 годы Минобороны проводило эксперимент по унификации денежного довольствия срочников, им выплачивали денежное довольствие в 2 тыс. рублей в месяц и ежемесячные надбавки, передает ТАСС.

««В связи с окончанием срока проведения эксперимента (31 декабря 2018 года) и в целях сохранения достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих по призыву действие законопроекта предусматривается распространить в отношении военнослужащих по призыву в Вооруженных силах РФ с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах) – с 1 января 2020 года», – отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Также проект предусматривает ежегодную индексацию окладов с учетом уровня инфляции. С 1 октября размер оклада составит 2086 рублей.

Установление таких окладов «не повлечет социальной напряженности и не приведет к уменьшению размера единовременного пособия при увольнении», говорится в пояснительной записке.

«Унификация денежного довольствия военнослужащих по призыву, предусматриваемая законопроектом, позволит уйти от понятий «типовые» и «нетиповые» воинские должности», – подчеркнули в правительстве.

Помимо окладов инициатива предусматривает надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время (до 1 тыс. рублей) за командование воинским подразделением – до 800 рублей, за работу со сведениями, составляющими гостайну – от 200 до 500 рублей.

В январе полицейским и росгвардейцам установили надбавку за охрану общественного порядка.

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