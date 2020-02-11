Рабочая группа предложит увеличить президентскую квоту до 30 сенаторов

Рабочая группа предложит увеличить президентскую квоту до 30 сенаторов

11.02.2020, 14:44, Новости дня

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложит увеличить до 30 число сенаторов, которые могут быть направлены в Совет Федерации президентом, сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в Сенате», – сказал Крашенинников, передает ТАСС.

Согласно действующим нормам, президент может назначать сенаторов в количестве не более 10% от общего состава Совфеда.

На одном из предыдущих заседаний рабочей группы ее член, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян предложил внести в Конституцию поправку об увеличении числа сенаторов, делегируемых в Совет Федерации президентом, а также о назначении пожизненных сенаторов. Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил тогда, что эти предложения будут внимательно рассмотрены.

Во вторник рабочая группа по подготовке поправок к Конституции провела восьмое заседание. 13 февраля эксперты встретятся с президентом Владимиром Путиным и доложат о результатах своей работы.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте. 



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