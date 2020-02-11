Опубликовано видео, ставшее поводом к обвинению учительницы в связи с учеником

Опубликовано видео, ставшее поводом к обвинению учительницы в связи с учеником

11.02.2020, 14:44, Новости дня

В Сети появилось видео, ставшее почвой для обвинения 35-летней учительницы одной из Астраханских школ в интимной связи с учеником старших классов.

Видео было опубликовано РЕН ТВ.

На кадрах якобы запечатлен момент близости учительницы и школьника.

Лиц людей не видно, однако именно это видео распространилось в школьных чатах Астрахани и спровоцировало скандал.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проводит проверку информации о сексуальной связи учительницы и школьника в Астрахани.

Напомним, в 2018 году скандал разгорелся после публикации в Сети информации о возможной связи учительницы и ученицы одной из школ Новгородской области.



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