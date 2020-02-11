Опубликовано видео, ставшее поводом к обвинению учительницы в связи с учеником

В Сети появилось видео, ставшее почвой для обвинения 35-летней учительницы одной из Астраханских школ в интимной связи с учеником старших классов.
Видео было опубликовано РЕН ТВ.
На кадрах якобы запечатлен момент близости учительницы и школьника.
Лиц людей не видно, однако именно это видео распространилось в школьных чатах Астрахани и спровоцировало скандал.
Ранее стало известно, что Следственный комитет проводит проверку информации о сексуальной связи учительницы и школьника в Астрахани.
Напомним, в 2018 году скандал разгорелся после публикации в Сети информации о возможной связи учительницы и ученицы одной из школ Новгородской области.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Москве наградили победителей конкурса «Цифровой прорыв» / 13 декабря
- В США пять человек стали жертвами масштабной аварии / 5 января
- Гаджеты: Microsoft Windows 10 может перейти на систему платной подписки / 2 января
- В Крыму начали проводить молебны о ниспослании дождя / 6 февраля
- Экс-директора лагеря «Виктория» выпустили из СИЗО / 9 декабря
- Путин пообещал рассмотреть введение понятия «уличная медицина» / 5 декабря
- Обновленный кроссовер Volkswagen Tharu Plus появился в продаже / 10 декабря
- Премьер-министр Катара подал в отставку / 28 января