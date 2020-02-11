Назначение Соколова и Бабикова заместителями главы ГБР обжаловали в суде

В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправными действия и. о. Директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктов по объявлению и проведению конкурса на занятие вакантных должностей заместителей директора ГБР. Об этом говорится на сайте суда.

Истец также просит суд отменить индивидуальные акты Венедиктов, а именно – приказы о назначении Александра Бабикова первым заместителем и Александра Соколова заместителем директора ГБР.

Истцом выступил глава правления союза «Достоинство» Дмитрий Карп. На своей странице в Facebook он отметил, что подал заявление, так как уверен, что назначение Бабикова и Соколова является вопиющим нарушением законов для того, чтобы «завести на должность заместителей Государственного бюро расследований одиозных и неприемлемых для общества людей».

С удовольствием ждём суда! Надеемся на законное решение, так как описанные мной вопиющие нарушения законов в… Posted by Karp Dmitriy on Teisipäev, 11. veebruar 2020

Александра Бабикова назначили на должность первого заместителя директора ГБР 20 февраля. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что Бабиков действительно представлял интересы экс-президента в суде.

Информация о назначении Александра Соколова на должность заместителя директора ГБР также появилась на сайте бюро 20 февраля. Журналисты проекта «Наші гроші з Денисом Бігусом» выяснили, что он как минимум с 2018 года связан с и.о. главы ГБР Ириной Венедиктовой через свою жену, Анну Соколову.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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