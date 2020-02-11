Росгидромет назвал сроки наступления весны в России

В течение ближайших нескольких недель в европейской части РФ ожидается наступление весны, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков.

«В европейской части России, как говорят наши ученые, весна наступит буквально скоро», – сказал Шумаков в ходе рабочей поездки на открытие нового здания Гидрометцентра Удмуртии, передает «Интерфакс».

По его совам, это пока предварительные расчеты, на эти данные не надо опираться, так как в этом году было много необычных погодных явлений.

«Сложно сказать в этом году. Год необычный. Хотя такие года были – были и 100 лет назад, и 50 лет назад. Но, тем не менее, в таких условиях любой прогнозист скажет, что прогноз – это некий такой шедевр, а если он еще на 100% сбылся, то это вдвойне шедевр», – добавил он.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве 11 февраля температура воздуха составит 0-2 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 1 градуса.





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