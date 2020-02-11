Росгидромет назвал сроки наступления весны в России

В течение ближайших нескольких недель в европейской части РФ ожидается наступление весны, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков.
«В европейской части России, как говорят наши ученые, весна наступит буквально скоро», – сказал Шумаков в ходе рабочей поездки на открытие нового здания Гидрометцентра Удмуртии, передает «Интерфакс».
По его совам, это пока предварительные расчеты, на эти данные не надо опираться, так как в этом году было много необычных погодных явлений.
«Сложно сказать в этом году. Год необычный. Хотя такие года были – были и 100 лет назад, и 50 лет назад. Но, тем не менее, в таких условиях любой прогнозист скажет, что прогноз – это некий такой шедевр, а если он еще на 100% сбылся, то это вдвойне шедевр», – добавил он.
Ранее синоптики сообщили, что в Москве 11 февраля температура воздуха составит 0-2 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 1 градуса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Германии выставлена на продажу удлиненная модель Mercedes-AMG G63 / 26 января
- «Роснефть» обновит рекорд по выплате дивидендов / 11 февраля
- Пелоси: американцы ждут «справедливого разбирательства» по делу об импичменте / 12 января
- Резников может стать министром по вопросам оккупированных территорий / 5 февраля
- Трамп заявил, что США «разберутся» с Пхеньяном, если КНДР разрабатывает запрещенное оружие / 17 декабря
- Учительница в Самарской области уволилась из-за видео с танцами живота / 24 января
- Видео: Большая пресс-конференция Владимира Путина / 19 декабря
- В Москве 29 февраля пройдет шествие против конституционной реформы / 20 января