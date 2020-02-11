Вооруженная оппозиция сбила вертолет сирийской армии. Боевая машина упала в районе населенного пункта Саракиб, что в провинции Идлиб. Оба пилота погибли, пишет агентство ТАСС.
#Syria: #SyAF barrel bomber shot down over Saraqeb front (E. #Idlib) as Rebels started new operation. Didn't happen since 2018 (SW. Damascus). pic.twitter.com/9lX0IeCUcW
— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 11, 2020
Напомним, в Сирии начались вооруженные столкновения между турецкими и сирийскими военными. Сообщается, что первый удар нанесла армия Арабской Республики. Его жертвами стали 5 турецких солдат.
В ответ Анкара отдала приказ об обстреле 115 сирийских военных объектов. В результате атаки погиб 101 военнослужащий, уничтожены три танки, два миномета и один вертолет.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина повлиять на Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб.
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