Вооруженная оппозиция сбила вертолет сирийской армии. Боевая машина упала в районе населенного пункта Саракиб, что в провинции Идлиб. Оба пилота погибли, пишет агентство ТАСС.

#Syria: #SyAF barrel bomber shot down over Saraqeb front (E. #Idlib) as Rebels started new operation. Didn't happen since 2018 (SW. Damascus). pic.twitter.com/9lX0IeCUcW

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 11, 2020

Напомним, в Сирии начались вооруженные столкновения между турецкими и сирийскими военными. Сообщается, что первый удар нанесла армия Арабской Республики. Его жертвами стали 5 турецких солдат.

В ответ Анкара отдала приказ об обстреле 115 сирийских военных объектов. В результате атаки погиб 101 военнослужащий, уничтожены три танки, два миномета и один вертолет.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина повлиять на Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб.

