Китайскую студентку, переболевшую коронавирусом, выписали из тюменской больницы

Китайскую студентку, у которой нашли коронавирус в Тюмени, выписали из больницы.

Как заявил РИА Новости директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, все лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Китаянку выписали с цветами и шариками. У студентов, которые летели вместе с ней, пока карантин. Все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные. После окончания карантина их также выпишут.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что случай коронавируса лабораторно подтвержден у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Заболевание протекало в легкой форме.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в РФ остается стабильной, оснований для ввода карантина пока нет. По ее словам, россияне, эвакуированные из Китая, чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них коронавируса не обнаружено.

По последним данным, от пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, в Китае заболели уже более 42 тысяч человек. Из них выздоровели 3996 человек, скончались 1016.

Источник: Вести

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