Китайскую студентку, переболевшую коронавирусом, выписали из тюменской больницы

Китайскую студентку, переболевшую коронавирусом, выписали из тюменской больницы

11.02.2020, 14:31, Новости дня

Китайскую студентку, у которой нашли коронавирус в Тюмени, выписали из больницы.

Как заявил РИА Новости директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, все лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Китаянку выписали с цветами и шариками. У студентов, которые летели вместе с ней, пока карантин. Все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные. После окончания карантина их также выпишут.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что случай коронавируса лабораторно подтвержден у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Заболевание протекало в легкой форме.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в РФ остается стабильной, оснований для ввода карантина пока нет. По ее словам, россияне, эвакуированные из Китая, чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них коронавируса не обнаружено.

По последним данным, от пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, в Китае заболели уже более 42 тысяч человек. Из них выздоровели 3996 человек, скончались 1016.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика