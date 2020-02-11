Контрабанду старинных монет удалось пресечь смоленским таможенникам. В автомобиле, задержанном вблизи деревни Кругловка Руднянского района, инспекторы нашли настоящий клад, сообщает ГТРК "Смоленск". Остановленная машина принадлежала белорусскому гражданину.

Как рассказал водитель, россыпь монет предположительно XVIII-XX веков — золотых, серебряных, медных — была куплена им в Москве. Никаких сопроводительных документов и разрешения на вывоз из страны предметов, являющихся культурной ценностью, он не имел.

После оценки выяснилось, что коллекция стоит более миллиона рублей. Как рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов, эксперт Минкультуры определил возраст найденных монет. Одной — более 300 лет, некоторым — более двухсот. Из тридцати монет только девять не представляют историческую ценность.

Возбуждено уголовное дело. Что будет дальше с конфискованной коллекцией и ее владельцем, решит суд.

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ГТРК "Смоленск"

Источник: Вести

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