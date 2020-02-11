Анкара анонсировала разговор Путина и Эрдогана по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах президента Турции Тайипа Эрдогана провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе.
«Гаранты перемирия в Сирии – РФ и Иран – должны остановить нападения режима (так в Анкаре называют действия правительственных сил Сирии). Эрдоган и Путин проведут телефонный разговор», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее сам Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил.
В Анкаре в понедельник возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось. Тогда же Анкара сообщила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе.
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