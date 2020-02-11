Анкара анонсировала разговор Путина и Эрдогана по Идлибу

Анкара анонсировала разговор Путина и Эрдогана по Идлибу

11.02.2020, 14:31, Новости дня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах президента Турции Тайипа Эрдогана провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе.

«Гаранты перемирия в Сирии – РФ и Иран – должны остановить нападения режима (так в Анкаре называют действия правительственных сил Сирии). Эрдоган и Путин проведут телефонный разговор», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее сам Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил.

В Анкаре в понедельник возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось. Тогда же Анкара сообщила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика