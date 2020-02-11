Иран счел иск Канады на 1 млрд долларов за сбитый самолет «не имеющим оснований»

Иск Канады к Ирану на 1 млрд долларов за украинский самолет, сбитый под Тегераном, не имеет под собой оснований, сообщил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

«Этот иск не имеет никаких оснований. Иран предпринимает необходимые меры на основании международных правил», – передает слова Зарифа РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что канадские юристы подали в суд в Торонто иск против Ирана из-за гибели украинского Boeing 737 под Тегераном. Истцы требуют от Ирана выплаты компенсации в размере 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране, которая случилась 8 января – тогда самолет, направлявшийся в Киев, был сбит ракетой.





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