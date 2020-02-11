Заслуженный артист разбился в аварии

Заслуженный артист разбился в аварии

11.02.2020, 14:30, Разное

Известный артист Валерий Медведев погиб в аварии. ДТП случилось 10 февраля на Ростовском шоссе.

Как передает «Комсомольская правда», грузовой автомобиль столкнулся с иномарками Ford Focus и Hyundai. За рулем второй машины сидел Медведев. В результате четыре человека были госпитализированы. Позднее стало известно, что артист скончался в больнице.

Напомним, Валерий Медведев был солистом Кубанского казачьего хора. Он получил звания «Заслуженный артист России» и «Заслуженный артист Кубани», сообщает ТВ Центр.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика