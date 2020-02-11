Заслуженный артист разбился в аварии

Известный артист Валерий Медведев погиб в аварии. ДТП случилось 10 февраля на Ростовском шоссе.
Как передает «Комсомольская правда», грузовой автомобиль столкнулся с иномарками Ford Focus и Hyundai. За рулем второй машины сидел Медведев. В результате четыре человека были госпитализированы. Позднее стало известно, что артист скончался в больнице.
Напомним, Валерий Медведев был солистом Кубанского казачьего хора. Он получил звания «Заслуженный артист России» и «Заслуженный артист Кубани», сообщает ТВ Центр.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нейробиолог РАН оспорил опасность дневного сна / 12 декабря
- Мнение: О финальной распродаже дорогой России / 2 января
- Верьте в сказку. Иначе будущее вам точно не понравится / 26 декабря
- В Архангельске при пожаре погибли четыре человека / 31 января
- В Сети появились фотографии обновленной версии BMW 6 Series GT / 13 декабря
- Мнение: Секретный ингредиент коммунизма / 6 января
- Мнение: «Я девушка, мне все должны!» / 10 декабря
- Мнение: Судороги гегемона: США остались без авианосцев / 3 декабря