Заслуженный артист разбился в аварии

Известный артист Валерий Медведев погиб в аварии. ДТП случилось 10 февраля на Ростовском шоссе.

Как передает «Комсомольская правда», грузовой автомобиль столкнулся с иномарками Ford Focus и Hyundai. За рулем второй машины сидел Медведев. В результате четыре человека были госпитализированы. Позднее стало известно, что артист скончался в больнице.

Напомним, Валерий Медведев был солистом Кубанского казачьего хора. Он получил звания «Заслуженный артист России» и «Заслуженный артист Кубани», сообщает ТВ Центр.

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