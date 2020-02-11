СМИ: Россия модернизирует военную базу в Кыргызстане

СМИ: Россия модернизирует военную базу в Кыргызстане

11.02.2020, 14:30, Новости дня

Россия планирует укрепить свою военно-воздушную базу в Кыргызстане системами ПВО и беспилотниками.

Об этом сообщило во вторник агентство «РИА Новости», отметив, что изменения проводятся в рамках программы модернизации базы.

Российская база ВВС расположена в районе города Кант в бывшей советской республике, граничащей с Китаем, и действует с 2003 года, отмечает «РИА Новости».

База призвана обеспечить Москве стратегическое присутствие в Центральной Азии, где она конкурирует за влияние с Пекином и Вашингтоном.



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