СМИ: Россия модернизирует военную базу в Кыргызстане

Россия планирует укрепить свою военно-воздушную базу в Кыргызстане системами ПВО и беспилотниками.
Об этом сообщило во вторник агентство «РИА Новости», отметив, что изменения проводятся в рамках программы модернизации базы.
Российская база ВВС расположена в районе города Кант в бывшей советской республике, граничащей с Китаем, и действует с 2003 года, отмечает «РИА Новости».
База призвана обеспечить Москве стратегическое присутствие в Центральной Азии, где она конкурирует за влияние с Пекином и Вашингтоном.
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