Жанна Эппле призналась о тайном романе с актером Валерием Гаркалиным. «Дать волю чувствам» они просто не разрешили себе.
История «отношений без будущего» прозвучала в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Несмотря на взаимное притяжение, её герои прекрасно понимали, что не имеют права разрушить свои семейные союзы. Гаркалин был женат на Екатерине Викторовне, своей преподавательнице в училище Гнесиных, которая, по словам их единственной долгожданной дочери Ники, «всегда верила в него». Выхаживая мужа после инфарктов, она пропустила симптомы онкологии и ушла из жизни в 2009 году.
Сама Жанна Эппле также была несвободна, а в этот период ждала ребенка от мужа кинооператора Ильи Фрэза. Влюбленные смогли победить вспыхнувшее чувство, но для этого понадобилось время, о котором актриса сказала, что оно «все лечит». Актриса и ведущий сделали совместный снимок, который Эппле разместила в своем микроблоге. Зрители поблагодарили любимую исполнительницу за искренность.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Роза Сябитова высказалась о мужчинах-бабниках / 4 декабря
- Сиара беременна в третий раз / 31 января
- «Вот вам правда»: дочь показала на видео смертельное увлечение Борисовой / 17 декабря
- Три топовых смартфона от Samsung не получат обновления до Android 10 / 4 декабря
- Оззи Осборн готовит необычную презентацию для своего нового альбома / 10 февраля
- Специалисты объяснили, опасно ли излучение Bluetooth / 9 января
- Мнение: Дешёвая Москва, рейтинг лучших стран и мировая столица конопли / 19 января
- Нидерландские ученые предсказали климатическую катастрофу по всей Европе / 31 декабря