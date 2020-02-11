Жанна Эппле призналась о тайном романе с актером Валерием Гаркалиным

Жанна Эппле призналась о тайном романе с актером Валерием Гаркалиным

11.02.2020, 14:30, Разное

Жанна Эппле призналась о тайном романе с актером Валерием Гаркалиным. «Дать волю чувствам» они просто не разрешили себе.
История «отношений без будущего» прозвучала в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Несмотря на взаимное притяжение, её герои прекрасно понимали, что не имеют права разрушить свои семейные союзы. Гаркалин был женат на Екатерине Викторовне, своей преподавательнице в училище Гнесиных, которая, по словам их единственной долгожданной дочери Ники, «всегда верила в него». Выхаживая мужа после инфарктов, она пропустила симптомы онкологии и ушла из жизни в 2009 году.

Сама Жанна Эппле также была несвободна, а в этот период ждала ребенка от мужа кинооператора Ильи Фрэза. Влюбленные смогли победить вспыхнувшее чувство, но для этого понадобилось время, о котором актриса сказала, что оно «все лечит». Актриса и ведущий сделали совместный снимок, который Эппле разместила в своем микроблоге. Зрители поблагодарили любимую исполнительницу за искренность.



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