Мировой уровень выбросов CO2 перестал расти в 2019 году

Мировой уровень выбросов CO2 перестал расти в 2019 году

11.02.2020, 14:30, Новости дня

Выбросы углекислого газа от производства электроэнергии в мире остались неизменными в 2019 году после двух лет роста, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Несмотря на ожидания дальнейшего увеличения, глобальные выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, в прошлом году остались на уровне 33 гигатонн, в то время как мировая экономика выросла на 2,9%.

Прошлогодняя стабилизация связана в основном с сокращением выбросов от производства электроэнергии в странах с развитой экономикой. Это произошло благодаря возрастающей роли возобновляемых источников энергии, переходу с угля на природный газ и увеличению производства ядерной энергии. Кроме того, свою роль сыграли мягкие погодные условия в ряде стран и замедление экономического роста на некоторых развивающихся рынках.

"Теперь нам нужно упорно работать, чтобы 2019 год запомнился как окончательный пик глобальных выбросов, а не просто еще одна пауза в росте", — сообщил глава МЭА Фатих Бироль.

В США в прошлом году было зафиксировано наиболее значительное сокращение выбросов в масштабах страны — на 140 миллионов тонн, или на 2,9%.

В Европейском союзе выбросы уменьшились на 160 миллионов тонн, или на 5%. Лидеры ЕС в конце 2019 года обязались достичь климатической нейтральности, ликвидировав чистые выбросы углерода к середине этого столетия.

В Японии выбросы сократились на 45 миллионов тонн, или примерно на 4%, — максимальными темпами с 2009 года. Этому способствовал перезапуск ядерных реакторов в стране.

Выбросы CO2 в остальной части мира в 2019 году увеличились почти на 400 миллионов тонн. Почти 80% этого роста приходится на страны Азии, где производство электроэнергии на угле продолжало расти.

Источник: Вести



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