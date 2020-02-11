Мировой уровень выбросов CO2 перестал расти в 2019 году

Выбросы углекислого газа от производства электроэнергии в мире остались неизменными в 2019 году после двух лет роста, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).
Несмотря на ожидания дальнейшего увеличения, глобальные выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, в прошлом году остались на уровне 33 гигатонн, в то время как мировая экономика выросла на 2,9%.
Прошлогодняя стабилизация связана в основном с сокращением выбросов от производства электроэнергии в странах с развитой экономикой. Это произошло благодаря возрастающей роли возобновляемых источников энергии, переходу с угля на природный газ и увеличению производства ядерной энергии. Кроме того, свою роль сыграли мягкие погодные условия в ряде стран и замедление экономического роста на некоторых развивающихся рынках.
"Теперь нам нужно упорно работать, чтобы 2019 год запомнился как окончательный пик глобальных выбросов, а не просто еще одна пауза в росте", — сообщил глава МЭА Фатих Бироль.
В США в прошлом году было зафиксировано наиболее значительное сокращение выбросов в масштабах страны — на 140 миллионов тонн, или на 2,9%.
В Европейском союзе выбросы уменьшились на 160 миллионов тонн, или на 5%. Лидеры ЕС в конце 2019 года обязались достичь климатической нейтральности, ликвидировав чистые выбросы углерода к середине этого столетия.
В Японии выбросы сократились на 45 миллионов тонн, или примерно на 4%, — максимальными темпами с 2009 года. Этому способствовал перезапуск ядерных реакторов в стране.
Выбросы CO2 в остальной части мира в 2019 году увеличились почти на 400 миллионов тонн. Почти 80% этого роста приходится на страны Азии, где производство электроэнергии на угле продолжало расти.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Нафтогаз» испугался отказа РФ от транзита после отзыва исков Киевом / 24 декабря
- Умер разведчик Александр Голубев / 10 февраля
- Сбербанк назвал самые популярные способы кражи денег с карт / 6 декабря
- Антон Геращенко о смерти сына депутата в Киеве: Это было заказное убийство, мишенью был Вячеслав Соболев / 2 декабря
- Адвокат Пацев: WADA вынесло свое решение, следующий ход за РУСАДА / 9 декабря
- Украина запретила въезд Валерию Сюткину / 31 января
- Вопрос дня: В каких странах Бог упоминается в конституции? / 3 февраля
- Одному из участников нападения на журналистами «Шарий.net» сообщили о подозрении / 28 декабря