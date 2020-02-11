Лукашенко призвал СМИ не перехваливать его

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал государственные СМИ освещать позицию власти «по-деловому» и не «перебирать» в похвалах президенту. Об этом он сказал на совещании с руководителями ведущих государственных СМИ.

«Конечно, мы всегда были и будем объективны. Но наши новости, наша честная позиция должны быть донесены до каждого и услышаны всеми. Нам вообще-то стыдиться нечего, а у нас иногда это бывает: мы работаем на свою страну и свой народ… Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента. Надо все делать по-деловому. Мы должны делать это плечом к плечу, поддерживая, дополняя и усиливая друг друга», – приводит слова президента пресс-служба главы государства.

Он добавил, что белорусское общество «уже отошло от того, что было в середине 1990-х после распада Советского Союза: тогда все журналисты были «наши» и «не наши».

«Если ты сказал правду с позиции власти – все, ты враг, ты не наш… Этого уже нет. Вы уже на равных с ними (негосударственными СМИ, – прим. ВЗГЛЯД) конкурируете. Уже камни в вас так не бросят. Если вы там где-то что-то о президенте сказали, вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение», – отметил президент.

Лукашенко призвал государственные СМИ не самоуспокаиваться и не останавливаться в развитии. Глава государства подчеркнул, что часто государственным СМИ не хватает остроты и оперативности, он также призвал активнее заниматься аналитикой.

Ранее Лукашенко заявил, что в ближайшем будущем белорусское медиаполе может столкнуться с нарастанием угроз.





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