Козак будет заниматься «украинскими делами»

Козак будет заниматься «украинскими делами»

11.02.2020, 14:24, Новости дня

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься, в частности, отношениями России и Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. На вопрос, можно ли назвать Козака главным сотрудником от администрации президента, занимающимся Украиной, Песков ответил утвердительно.

«По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что, да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», — заявил он журналистам.

До этого вопросами Украины занимался помощник президента Владислав Сурков. Ранее стало известно, что Сурков намерен покинуть госслужбу. Однако пока информации об официально отставки нет, и Сурков продолжает исполнять свои обязанности.



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